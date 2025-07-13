KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


13 Temmuz 2025 13:12
Kamu Yönetimi Tek Ders

Arkadaşlar aöf kamu yönetiminden bir tek Türk Vergi Sistemi dersi kaldı . güz dönemi alıcam. Geçemezsem kpss puanı yanıcak. Aranızda daha önce bu dersi alan varmı. Geçme durumu nasıldır ? Çıkmış sorular çok çıkıyormu? Bilgilendirebilen olursan çok sevinirim sağolun.

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