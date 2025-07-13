Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


13 Temmuz 2025 13:16
Operasyon tazminatı kaldırılacak söylentisi?

polislik için bazı şeyler düzelsin diye bekliyorken neler konuşuluyor. Twitterda gördüm şaşırdım.


zaza87
Aday Memur
13 Temmuz 2025 13:25
nerede gördün hangi sayfa da bide bunu çıkardılar amk

erhannn34
Şube Müdürü
13 Temmuz 2025 13:34
kendi kendimize konuşuyoruz kalksın diye çabalıyoruz
Toplam 2 mesaj

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