KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2025 13:26
TSK'dan ASEME geçiş

Arkadaşlar merhaba acil yardımınıza ihtiyacım var. Jandarma kazandığım için Astasakı 3. gün intibakta bıraktım. Bulunduğum yerdeki komutanlar sigorta girişini yapmadığımız için geçebilirsin dedi ben de tamam ayrılmak istediğimi söyledim sonra "jandarma kazandığı için ayrılmak istiyor" diye yazı yazılar ve ilişiğimi kestiler. Ayrılacağım sıra jandarma pertemi aradım "sigorta girişi olmaması lazım" dedi. Şu an e devletimde hiç sigorta girişi yok. Ancak araştırdığım kadarıyla Jandarmaya kayıt olsam bile eğitimde fark ederlerse ilişiğimi kesebilirlermiş. Şu durumda ne yapmam lazım arkadaşlar? Daha önceden ASTASAKTAN ASEME geçen arkadaşlarınız var mı nolur yardım edin....


Özcimbom
Aday Memur
13 Temmuz 2025 13:34
sigorta girişi olmadığı için sıkıntı olmaz
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

MSB msü personel mülakat sonuçları ne zaman açıklanırMsb personel temin 2024 sözleşmeli sonucuTSK'dan ASEME geçiş

Sözlük

şevki kırılmak 3 crops35 1 11.07.2025 Terörsüz Türkiye 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 6 Karşı cinsi çekici yapan detaylar 1 olmak istediğin yerde olmadığını hissetmek 1 Çok ayıp 1 hangi fizik prensibisin 3 aronia 1 hayatı sessize almak 1

Son Haberler

Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına soruşturmaAntalya için 4 öncelikli alanda teşvik verilecekOrganik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor15 Temmuz'da 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla etkinlikler düzenlenecekOtomobiliyle kaza geçiren polis, hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı