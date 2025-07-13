KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2025 13:26
TSK'dan ASEME geçiş

Arkadaşlar merhaba acil yardımınıza ihtiyacım var. Jandarma kazandığım için Astasakı 3. gün intibakta bıraktım. Bulunduğum yerdeki komutanlar sigorta girişini yapmadığımız için geçebilirsin dedi ben de tamam ayrılmak istediğimi söyledim sonra "jandarma kazandığı için ayrılmak istiyor" diye yazı yazılar ve ilişiğimi kestiler. Ayrılacağım sıra jandarma pertemi aradım "sigorta girişi olmaması lazım" dedi. Şu an e devletimde hiç sigorta girişi yok. Ancak araştırdığım kadarıyla Jandarmaya kayıt olsam bile eğitimde fark ederlerse ilişiğimi kesebilirlermiş. Şu durumda ne yapmam lazım arkadaşlar? Daha önceden ASTASAKTAN ASEME geçen arkadaşlarınız var mı nolur yardım edin....


Özcimbom
Aday Memur
13 Temmuz 2025 13:34
sigorta girişi olmadığı için sıkıntı olmaz

Mehmet.ali.
13 Temmuz 2025 14:47

Kesin mi hocam. Sigorta girişin olmasa bile Güvenlik soruşturmanda çıkar ve eğitimden atarlar dediler de.

Özcimbom, 3 saat önce
sigorta girişi olmadığı için sıkıntı olmaz

Özcimbom
Aday Memur
13 Temmuz 2025 15:26
hocam o şekilde aseme geçip sıkıntı olmayani gördüm aynı şekilde asemden başka kuruma geçiş yapanı da. Onları baz alarak konuştum daha net bilgi için yönetmelikleri incelemeni tavsiye ederim

Mehmet.ali.
13 Temmuz 2025 15:49

Anladım hocam ilginize teşekkür ederim.

Özcimbom, 53 dk. önce
hocam o şekilde aseme geçip sıkıntı olmayani gördüm aynı şekilde asemden başka kuruma geçiş yapanı da. Onları baz alarak konuştum daha net bilgi için yönetmelikleri incelemeni tavsiye ederim

Özcimbom
Aday Memur
13 Temmuz 2025 15:50
ben teşekkür ederim hayırlısı olsun hocam
Toplam 5 mesaj

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