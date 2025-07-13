Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Temmuz 2025 14:09
Müdür yardımcısı istifa ederse akıbeti ne olur?

Öğretmenlik yaptığım aynı ilçe içinde farklı bir okula Müdür yardımcısı olarak bu hafta atandım. Atandığım okul ve müdür hakkında kulağıma hoş şeyler gelmedi. Herhangi bir durumda İstediğim zaman istifa edebilir miyim ve istifa edersem akıbetim ne olur?


albatros52
Memur
13 Temmuz 2025 14:20
İstifa ederseniz öncelikle öğretmen olduğunuz okulda boş yer varsa oraya yoksa ilçede başka okula atanırsınız. 1 sene görev yapıp istifa ederseniz. İleriki dönemlerde müdürlük veya idareciliğe yeniden atanma hakkı elde edersiniz.

Boş Adam
Memur
13 Temmuz 2025 14:28

Öğretmen olarak çalıştığım okulda seneye 2 öğretmen tayin isteyebilir. Onlar tayin istedikten sonra istifa edersem direkt geri eski okuluma dönerim doğru mudur

albatros52, 2 gün önce
İstifa ederseniz öncelikle öğretmen olduğunuz okulda boş yer varsa oraya yoksa ilçede başka okula atanırsınız. 1 sene görev yapıp istifa ederseniz. İleriki dönemlerde müdürlük veya idareciliğe yeniden atanma hakkı elde edersiniz.

albatros52
Memur
13 Temmuz 2025 14:32
İl içi tayinde sıraya girmen gerekebilir. Sırada başkası varsa öncelik onun oluyor. Seneye düşünüyorsanız Mayıs il içi atama lara başvurun. Çıkarsa haziran sonu temmuz ortası başlayabilirsiniz.

Boş Adam
Memur
13 Temmuz 2025 14:37

Bu arkadaşlar il dışı ile gider giderse onlar ayrılış yaptıktan sonra istifa edersem eski okula dönme konusunda sorun Yaşar mıyım

albatros52, 2 gün önce
İl içi tayinde sıraya girmen gerekebilir. Sırada başkası varsa öncelik onun oluyor. Seneye düşünüyorsanız Mayıs il içi atama lara başvurun. Çıkarsa haziran sonu temmuz ortası başlayabilirsiniz.

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
13 Temmuz 2025 22:42

Hocam eski okuluna döneceksen hemen istifa edip dön.O kadroda gözü olan varsa hemen gelirler yerine.Seni açık olan başka okula veya ilçeye verirler.İdareci olarak gittiğiniz okulla ilgili dedikoduya konu olan işlere hiç bulaşmazsaniz başınıza bişey gelmez.Bazen başkası gelsin diye böyle dedikodu yaratabiliyorlar onu da göz önünde bulundurun.


bahçesaray
Şef
13 Temmuz 2025 23:45
iptal hakkın var mı ki ?

Ömer Oktay
Aday Memur
14 Temmuz 2025 12:47
bu mazeretinizi ilçeye dilekce ile belirterek istifanızı isteyin ,cok merak ediyorum sonra ilce nasil bir yol izleyecek

Boş Adam
Memur
14 Temmuz 2025 19:09

Dilekçe sonuçlanana kadar özür grubu ile birileri gelirse de ayrı sıkıntı benim için değil mi

Memleketinogretmeni, 2 gün önce

Hocam eski okuluna döneceksen hemen istifa edip dön.O kadroda gözü olan varsa hemen gelirler yerine.Seni açık olan başka okula veya ilçeye verirler.İdareci olarak gittiğiniz okulla ilgili dedikoduya konu olan işlere hiç bulaşmazsaniz başınıza bişey gelmez.Bazen başkası gelsin diye böyle dedikodu yaratabiliyorlar onu da göz önünde bulundurun.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
14 Temmuz 2025 20:32

Hocam keyfi değil çok geçerli bir neden bulmalısınız.Müdürün ağzını arayın olumlu görüş bildirirse yerinize geçecek hazırda düşündükleri biri vardır.Dilekçenizin cevabını müdür hızlandirabilir

Boş Adam, Dün

Dilekçe sonuçlanana kadar özür grubu ile birileri gelirse de ayrı sıkıntı benim için değil mi

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