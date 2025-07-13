Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Temmuz 2025 14:09
Müdür yardımcısı istifa ederse akıbeti

Öğretmenlik yaptığım aynı ilçe içinde farklı bir okula Müdür yardımcısı olarak bu hafta atandım. Atandığım okul ve müdür hakkında kulağıma hoş şeyler gelmedi. Herhangi bir durumda İstediğim zaman istifa edebilir miyim ve istifa edersem akıbetim ne olur?


albatros52
Memur
13 Temmuz 2025 14:20
İstifa ederseniz öncelikle öğretmen olduğunuz okulda boş yer varsa oraya yoksa ilçede başka okula atanırsınız. 1 sene görev yapıp istifa ederseniz. İleriki dönemlerde müdürlük veya idareciliğe yeniden atanma hakkı elde edersiniz.

Boş Adam
Memur
13 Temmuz 2025 14:28

Öğretmen olarak çalıştığım okulda seneye 2 öğretmen tayin isteyebilir. Onlar tayin istedikten sonra istifa edersem direkt geri eski okuluma dönerim doğru mudur

albatros52, 2 saat önce
İstifa ederseniz öncelikle öğretmen olduğunuz okulda boş yer varsa oraya yoksa ilçede başka okula atanırsınız. 1 sene görev yapıp istifa ederseniz. İleriki dönemlerde müdürlük veya idareciliğe yeniden atanma hakkı elde edersiniz.

albatros52
Memur
13 Temmuz 2025 14:32
İl içi tayinde sıraya girmen gerekebilir. Sırada başkası varsa öncelik onun oluyor. Seneye düşünüyorsanız Mayıs il içi atama lara başvurun. Çıkarsa haziran sonu temmuz ortası başlayabilirsiniz.

Boş Adam
Memur
13 Temmuz 2025 14:37

Bu arkadaşlar il dışı ile gider giderse onlar ayrılış yaptıktan sonra istifa edersem eski okula dönme konusunda sorun Yaşar mıyım

albatros52, 2 saat önce
İl içi tayinde sıraya girmen gerekebilir. Sırada başkası varsa öncelik onun oluyor. Seneye düşünüyorsanız Mayıs il içi atama lara başvurun. Çıkarsa haziran sonu temmuz ortası başlayabilirsiniz.
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