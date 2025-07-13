Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


13 Temmuz 2025 14:15
katılımevim araba almak mantıklı mı?
arkadaşlar bu aralar çevremizde birçok kişi bu sisteme giriş yapıyor araç alırsak kaç ayda veriyor peşinat verenler ne kadar verdi mesela bilen arkadaşlar cevaplayabilir mi?

ÖTÇ66
Aday Memur
13 Temmuz 2025 14:50
Ne kadarlık bir araç alacaksin miktar yazarsan birseyler söyleyebilirim

swattttttt21
Aday Memur
13 Temmuz 2025 14:51
1.5 2 arası devrem

Pismanbiri
Aday Memur
13 Temmuz 2025 14:51

Mantıklı ben ev için gireceğim


Cefai
Aday Memur
13 Temmuz 2025 15:19

Ben katılımevimden araç aldım mantıklı

Toplam 4 mesaj

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