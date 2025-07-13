katılımevim araba almak mantıklı mı?

arkadaşlar bu aralar çevremizde birçok kişi bu sisteme giriş yapıyor araç alırsak kaç ayda veriyor peşinat verenler ne kadar verdi mesela bilen arkadaşlar cevaplayabilir mi?

arkadaşlar bu aralar çevremizde birçok kişi bu sisteme giriş yapıyor araç alırsak kaç ayda veriyor peşinat verenler ne kadar verdi mesela bilen arkadaşlar cevaplayabilir mi?