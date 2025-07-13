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Editörler : supporters.


13 Temmuz 2025 14:42
klima
merhaba ilk defa klima taktıracağım klima öneriniz varmı?

E.Kayı Han
Editor
13 Temmuz 2025 15:25

Ben portatif klima ve difüzör almayı düşünüyorum.


gölge123456
Aday Memur
13 Temmuz 2025 16:08
onlar ne oluyor hiç bı bilgim yok
Toplam 2 mesaj

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klima

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