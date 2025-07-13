Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2025 16:56
Maaş farkı nasıl hesaplanır ?

Haziran 2025 maaşım (%20 vergide) bes yok ,sendika ücreti dahil 53.391 Tlydi , Temmuz 2025 maaşım (%20 vergide) 61.157 tl bu durumda (iki ay arasında 7766 tl fark var) Bu durumda ne kadar maaş farkı alırım ?


saglıkcıbey
Aday Memur
13 Temmuz 2025 17:10
3.650 civarı dostum

ExpertE
Genel Müdür
13 Temmuz 2025 17:58

3500-3600 arası olur onun da ayrı kesintileri var

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