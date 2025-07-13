Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


13 Temmuz 2025 17:32
657 den 399'a geçiş

Arkadaşlar 4b sözleşmeli personel (mühendis) olarak çalışmaktayım. TEİAŞ başvuru yapmayı düşünüyorum önerir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Gerek var mı?DSİ 2024 Giyim YardımıDHMİ Çalışanları BurayaDHMİ performans primiPTT Promosyon 2025 Yılı TahminleriPTT A.Ş de Yeniden YapılanmaTmoDHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıTEİAŞ Özelleştirme Tek BaşlıkTCDD kit sözleşmeli hat bakım onarım memuru var mı

Sözlük

güne bir şarkı bırak 1 Herkes gider mi 5 hangi fizik prensibisin 3 bebe bisküvisi 2 crops35 1 Çok ayıp 1 kendine yer edinmek için bulunduğu ortamı kötülemek 1 ARTVİN 1 samet 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Sapanca Gölü alarm veriyor: 60 Milyon metreküp su kaybolduAGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandıİTÜ'den mezuniyet töreninde yaşanalara ilişkin açıklamaToprak Razgatlıoğlu İngiltere'de tarih yazdı: Üçte üç zafer!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı