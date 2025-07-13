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13 Temmuz 2025 18:44
Bordroda ek ders ücretlerinin farklı olması neden?

E bordroda gecen ay ki ekders 27000 yazıyor oysaki 9000 aldık anlayan varmi


Riyad1176
Aday Memur
13 Temmuz 2025 18:53

Gelir verginiz hangi tutara göre kesilmiş. 27000 baz alindiysa yuksek miktarda kesinti olur.


huriye20
Aday Memur
13 Temmuz 2025 18:55

Ödenen ek ders 27000 yazıyor


sadecelavinia
Şef
13 Temmuz 2025 19:11

bende de aynı şekilde arkadaşlar e bordroda ek ders 22500, gerçekte yatan 8500.

eşimin ek dersi e bordroda 15500 civarı gerçekte yatan 7bin falan...

bir şey anlamadım ... toplam ödenen(ek dersle beraber) 85 bin diyor fakat bana ödenecek olan toplam 71 bin


huriye20
Aday Memur
13 Temmuz 2025 19:14

Yokmu bir anlayan acaba


Musmutlu 06
Aday Memur
13 Temmuz 2025 19:23

Forumda başka bir başlıktan alıntı.

Hocam örnek vererek açıklayayım, Mayıs ayı ek dersleri Haziran 1 de yapılırsa Haziran ayına yansır önümüzdeki Haziran ek dersi de 30 Haziran da yapılmış olsun o vakit bordro da iki ek ders aynı ay alınmış gibi gözüküyor. Son 2 ek dersinizi toplarsanız sizin fazla dediğiniz miktar çıkar. Bizde de ara ara öyle oluyor.

huriye20, 2 gün önce

Yokmu bir anlayan acaba


Musmutlu 06
Aday Memur
13 Temmuz 2025 19:24

Mayıs ayında aynısı bizde de oldu, nisan ek dersi mayıs başında yapıldı, mayıs ayı ise ay içinde yapıldı, aynı ay içinde bordroda iki ekders göründü bu sebeple.

Musmutlu 06, 2 gün önce

Forumda başka bir başlıktan alıntı.

Hocam örnek vererek açıklayayım, Mayıs ayı ek dersleri Haziran 1 de yapılırsa Haziran ayına yansır önümüzdeki Haziran ek dersi de 30 Haziran da yapılmış olsun o vakit bordro da iki ek ders aynı ay alınmış gibi gözüküyor. Son 2 ek dersinizi toplarsanız sizin fazla dediğiniz miktar çıkar. Bizde de ara ara öyle oluyor.


huriye20
Aday Memur
13 Temmuz 2025 19:46

Çok teşekkürler


Balik776
Aday Memur
13 Temmuz 2025 19:57

Arkadaslar bana gecen zam olmamış e bordro da sikıntı mi var ??? Gecen ay ile ayni gozukuyor maaş!!!


Argan35
Şube Müdürü
13 Temmuz 2025 21:06

Herkeste sorun var kardeş. Benim maaş 3000 - 3500 arası eksik. Ya bu mutemetler maaş hesaplarken hiç mi bakmazlar şu bordroya, anlamıyorum ya gerçekten?

Balik776, 2 gün önce

Arkadaslar bana gecen zam olmamış e bordro da sikıntı mi var ??? Gecen ay ile ayni gozukuyor maaş!!!


Balik776
Aday Memur
13 Temmuz 2025 21:12

Bazıları normal bazısı hatalı gercekten yapacaklari is klavyeden yapacaklar bunu bile yapamiyorlar.


Argan35
Şube Müdürü
13 Temmuz 2025 21:18

yahu mutemetler bakmıyorlar ekranlarına diyorum. Direkt bas gönder kafası


Pol-mat
Aday Memur
13 Temmuz 2025 21:19

Bu son bordrodaki ek ders sanırım Mayıs+Haziran birlikte orada gözüküyor.


Argan35
Şube Müdürü
13 Temmuz 2025 21:21

Peki bu kesinti nedir üstat? 14.500 kesinti var benim maaşımda?

Pol-mat, 2 gün önce

Bu son bordrodaki ek ders sanırım Mayıs+Haziran birlikte orada gözüküyor.


Balik776
Aday Memur
13 Temmuz 2025 21:24

Kesinti çok fazla saçmalamişlar 16 ya yakin sozde zam aldik vallahi gercekten helal olsun hesaplayan


Pol-mat
Aday Memur
13 Temmuz 2025 21:26

Çünkü Mayıs bordrosunda ek ders yazmıyordu


Balik776
Aday Memur
13 Temmuz 2025 21:30

Ek ders yazsa nolacak allah aşkina zaten mayis ayinda ek ders yazmamasina rağmen bir onceki aya gore zaten kesintili yatmisti.maaş. uzman ogretmenim 10 yilim doldu 4/3 derece 2 cocuk 7 yaş alti. Sence kac yatmaliydi ? 55 bin lira yaziyor


Argan35
Şube Müdürü
13 Temmuz 2025 21:30

Toplu kesim mi yapmışlar diyorsunuz? Bir inceleyeceğim bordroları.

Pol-mat, 2 gün önce

Çünkü Mayıs bordrosunda ek ders yazmıyordu


Pol-mat
Aday Memur
13 Temmuz 2025 21:34

Haklısınız Hocam, bende de olması gerekenden fazla kesinti var

Argan35, 2 gün önce

Peki bu kesinti nedir üstat? 14.500 kesinti var benim maaşımda?


Pol-mat
Aday Memur
13 Temmuz 2025 21:36

Kesin yanlışlık vardır Hocam, öyle saçmalık olur mu?

Balik776, 2 gün önce

Ek ders yazsa nolacak allah aşkina zaten mayis ayinda ek ders yazmamasina rağmen bir onceki aya gore zaten kesintili yatmisti.maaş. uzman ogretmenim 10 yilim doldu 4/3 derece 2 cocuk 7 yaş alti. Sence kac yatmaliydi ? 55 bin lira yaziyor


Balik776
Aday Memur
13 Temmuz 2025 21:37

Arkadaslar bordroda ek tazminat gozukmüyor kesin eminim baktim simdi normalmi ?

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