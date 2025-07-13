Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Temmuz 2025 18:44
E bordro

E bordroda gecen ay ki ekders 27000 yazıyor oysaki 9000 aldık anlayan varmi


Riyad1176
Aday Memur
13 Temmuz 2025 18:53

Gelir verginiz hangi tutara göre kesilmiş. 27000 baz alindiysa yuksek miktarda kesinti olur.


huriye20
Aday Memur
13 Temmuz 2025 18:55

Ödenen ek ders 27000 yazıyor


sadecelavinia
Şef
13 Temmuz 2025 19:11

bende de aynı şekilde arkadaşlar e bordroda ek ders 22500, gerçekte yatan 8500.

eşimin ek dersi e bordroda 15500 civarı gerçekte yatan 7bin falan...

bir şey anlamadım ... toplam ödenen(ek dersle beraber) 85 bin diyor fakat bana ödenecek olan toplam 71 bin


huriye20
Aday Memur
13 Temmuz 2025 19:14

Yokmu bir anlayan acaba


Musmutlu 06
Aday Memur
13 Temmuz 2025 19:23

Forumda başka bir başlıktan alıntı.

Hocam örnek vererek açıklayayım, Mayıs ayı ek dersleri Haziran 1 de yapılırsa Haziran ayına yansır önümüzdeki Haziran ek dersi de 30 Haziran da yapılmış olsun o vakit bordro da iki ek ders aynı ay alınmış gibi gözüküyor. Son 2 ek dersinizi toplarsanız sizin fazla dediğiniz miktar çıkar. Bizde de ara ara öyle oluyor.

huriye20, 2 saat önce

Yokmu bir anlayan acaba


Musmutlu 06
Aday Memur
13 Temmuz 2025 19:24

Mayıs ayında aynısı bizde de oldu, nisan ek dersi mayıs başında yapıldı, mayıs ayı ise ay içinde yapıldı, aynı ay içinde bordroda iki ekders göründü bu sebeple.

Musmutlu 06, 2 saat önce

Forumda başka bir başlıktan alıntı.

Hocam örnek vererek açıklayayım, Mayıs ayı ek dersleri Haziran 1 de yapılırsa Haziran ayına yansır önümüzdeki Haziran ek dersi de 30 Haziran da yapılmış olsun o vakit bordro da iki ek ders aynı ay alınmış gibi gözüküyor. Son 2 ek dersinizi toplarsanız sizin fazla dediğiniz miktar çıkar. Bizde de ara ara öyle oluyor.


huriye20
Aday Memur
13 Temmuz 2025 19:46

Çok teşekkürler


Balik776
Aday Memur
13 Temmuz 2025 19:57

Arkadaslar bana gecen zam olmamış e bordro da sikıntı mi var ??? Gecen ay ile ayni gozukuyor maaş!!!

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