İller Arası Tayin Hakkında

Eş durumu mazeretim nedeniyle 2024 yılında İstanbul?dan Ankara?ya tayin oldum. 2025 yılında mazeretim ortadan kalktığı için eski görev yerim olan İstanbul?a döneceğim. Bu dönüşten sonra, 2026 Temmuz ayında iller arası tayin isteğinde bulunabilmek için son görev yerimde (İstanbul?da) 2 yıl çalışmış olmam gerekir mi? Göreve başlama tarihim 03.02.2022 yani 03.02.2026 tarihinde 4 senem dolacak.

1. Toplam Hizmet Süresi Esastır

Dayanak: Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ? Madde 20 (1):

?Kurum içi iller arası yer değişikliği talebinde bulunabilmek için, personelin bulunduğu hizmet bölgesinde toplam en az dört yıl hizmet etmiş olması gerekir.?

Açıklama: Bu maddeye göre iller arası tayin hakkı, son görev yerindeki süreden değil, toplam hizmet süresinden hesaplanır. Senin toplam memuriyet süren 2026 Temmuz?da 4 yılı aşmış olacak, bu şartı sağlıyorsun.

2. Mazeret Ortadan Kalkınca Eski Görev Yerine Dönüş İsteğe Bağlı Tayin Değildir

Dayanak: Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ? Madde 21 (4):

?Mazereti nedeniyle görev yeri değiştirilen personelin mazeretinin ortadan kalkması hâlinde eski görev yerine ataması yapılabilir.?

Açıklama: Buradaki atama bir haktır, memurun isteğiyle yapılan klasik bir tayin değildir. Dolayısıyla, bu dönüşten sonra seni ?yeni atandı, 2 yıl beklemeli? gibi bir kurala tabi tutamazlar.

3. Son Görev Yerinde 2 Yıl Bekleme Şartı YOKTUR

Sağlık Bakanlığı?nın güncel yönetmeliğinde, iller arası tayin için son görev yerinde belirli bir süre (örneğin 2 yıl) çalışma şartı bulunmamaktadır. Bu şart başka kurumlarda olabilir (MEB gibi), ama Sağlık Bakanlığı için geçerli değildir.

📌 SONUÇ: 2026 Temmuz?da, toplam 4 yıllık hizmet süreni tamamlamış olacağın için iller arası tayin hakkın doğar. Bu duruma göre dönünce bekleyecek miyim?