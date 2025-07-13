Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Temmuz 2025 19:11
iller arası tayin sonuçları

tayşn sonuçları açıllanınca çksy e düştüğümüxü nereden takip edeceğiz

normalde sağlık bakanlığı çksy sisteminde görülüyorudu ama site kapan mış

ocak ta tayin olnalar yardımcı olabilir mi acaba ?

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