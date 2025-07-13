Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Temmuz 2025 19:57
E bordro hatalimi

Maas gecen ay ile ayni gozukuyor


63fenci
Şube Müdürü
13 Temmuz 2025 20:31

Maaş doğru ek ders fazla görünüyor


BuAşkFazlaSana
Şef
13 Temmuz 2025 20:41

Evet ekdersler niye fazla gözüküyor?


Balik776
Aday Memur
13 Temmuz 2025 20:48

10500 tl kesinti gozukuyor sigoeta vs icin. Maaşta 55800 gozukuyor. Uzman öğretmenim


Balik776
Aday Memur
13 Temmuz 2025 20:49

Cocuk yardimi vs de var ve 62 400 olmaliydi


Balik776
Aday Memur
13 Temmuz 2025 20:51

Sanırim uzmanlik tazminati gozukmedi ve su anda 1 saattir girmiyor E bordro


Argan35
Şube Müdürü
13 Temmuz 2025 21:00

Maaşlar yanlış hesaplanmış. Ek ders iki defa kesinti gorunuyor. Maaş 3000 eksik yatmış.


63fenci
Şube Müdürü
13 Temmuz 2025 21:00

Kesin temmuz bordrosuna baktınız değil mi? Telefonda açarken bazen önceden indirilen bordrolar açılıyor.Temmuz maaşı 55 gözüküyorsa hatalı.

Balik776, 15 dk. önce

Sanırim uzmanlik tazminati gozukmedi ve su anda 1 saattir girmiyor E bordro


Balik776
Aday Memur
13 Temmuz 2025 21:03

İddia ediyorum şu telefonu benden iyi kullanan yoktur. Temmuz bordrosuna sitenin içinden baktım tam 5800 eksik yatmis gibi duruyor. Umarim sistemim hatasidir. Bide bunla ugrastiracaklar. Bide kesinti de cok fazla gibi geldi memurlar nete göre 5300 olmaliydi .. Bence bir hata var eminim.

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