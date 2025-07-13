KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


13 Temmuz 2025 20:01
Katiplik ve İdari / Mali Birim Hakkında

Arkadaşlar merhaba risk ve sorumluluk açısından sizce bir üniversitede sözleşmeli olup satın alma, maaş mutemetliği vs görevlerde bulunmak mı yoksa adliyede katiplik mi ? Fikirleriniz için teşekkürler.

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