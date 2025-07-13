Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


13 Temmuz 2025 20:08
Gelir idaresi, TMO ve DMO da KİT sözleşmeli Teknisyeni olmak mantıklı mı ?

İyi günler arkadaşlar Kit sözleşmeli Teknisyen olarak Gelir idaresi, Dmo ve Tmo arasında kaldım, teknisyen olarak buraları yazmak mantıklı mı? Teknisyenlik haricinde bir iş yaptırmaları mümkün mü ? ve ekstra mesai, hafta sonu çalışma gibi bir durum söz konusu olur mu?


Muhammet Salih Şener
Aday Memur
13 Temmuz 2025 20:30
Bilgi verebilecek arkadaşlar var mı ?

mmusashi
Aday Memur
13 Temmuz 2025 20:48

Tmo yu son çaren olarak düşün

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