İstanbul tercih dışı

6900 puan altı İstanbul'a verilmiş 6/10 grubu seneye aynı olur mu sistem değişme ihtimali var mı? ne olur tahmini

6900 puan altı İstanbul'a verilmiş 6/10 grubu seneye aynı olur mu sistem değişme ihtimali var mı? ne olur tahmini