Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


13 Temmuz 2025 20:30
İstanbul tercih dışı
6900 puan altı İstanbul'a verilmiş 6/10 grubu seneye aynı olur mu sistem değişme ihtimali var mı? ne olur tahmini

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