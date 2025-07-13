Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2025 21:24
Adliyede aşçı

Adalet bakanlığında aşçı olup tahin isteyenler Çankırı adliyesi boş kadro var

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikKatipler Dibi gördü (Bakanlığımızın dikkatine)Vakıfbank promosyon güncellemesiBam tayiniİcra dosyası bulunan memur3600 gösterge, 1 derece kadro, sendika hakkı. silah hakkı istiyoruzHavuz tayinleri hakkındaİkm tayinBu kısırdöngü nereye kadar...Adalet hizmetleri sınıfı kurulursa

Sözlük

crops35 1 güne bir söz bırak 2 Herkes gider mi 5 evli ve bekar erkek 1 nem var guzum 3 güne bir şarkı bırak 1 bebe bisküvisi 2 şaka yapmayı bilmeyen insan 1 hangi fizik prensibisin 3 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

'Sen sapık mısın?' diyen kadını ve 14 yaşındaki çocuğu vurdu2 çocuk annesi kadın bıçaklanarak öldürüldüTatil için geldiği Sinop'ta denize giren genç boğuldu2 yaşındaki bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti'Partisini satanlara milliyetçilik haramdır'

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı