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Editörler : supporters.


13 Temmuz 2025 21:28
75 yaş üstü ehliyetler iptal edilmelidir.

Avrupa Birliği, 75 yaş üstü sürücülerin B sınıfı ehliyetini iptal etmeye başlıyor.

Uygulama ilk kez bu ay İspanya'da başlayacak.

Ülkemizde de olmalıdır. eyt nin ardından bu gibi bir düzenleme yapılmalıdır.

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