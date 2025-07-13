Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


13 Temmuz 2025 22:37
Beklemeliden mezun olmuş öğrenciye iş yeri açma belgesi

Selam arkadaşlar, mezun olup diplomalarını bastığımız öğrencilere iş yeri açma belgesi vermeyi denediğimde ne işyeri açma belgesinin diploma defterinde ne belgenin kendisi çıkmıyor. Beklemeli öğrencilerin iş yeri açma belgeleri için nasıl bir yol izlemeliyim bilgisi olup yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim

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