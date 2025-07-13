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Editörler : Lanet


13 Temmuz 2025 23:37
Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredilerinde Yeniden Yapılandırma
- İşbu Karar tarihinden önce kullandırılmış ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemeleri gecikmiş veya yeniden yapılandırılmış ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), borçlu tarafından Karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talep edilmesi durumunda, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere ilave kredi kullandırılmaksızın yeniden yapılandırılabilmesine, maddesi için kredi tutarı sınırı var mıdır? Hali hazırda 125 bin tl ye kadar azami 36 ay vade yapılıyordu?

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