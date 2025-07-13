Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2025 23:55
Maaşlarımızı toplu alabilmeliyiz
Ocak ve temmuz aylarında 6 aylık maaşlarımızı (dilersek) tek seferde alabilmeliyiz. Ne dersiniz ?

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