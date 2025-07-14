Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


14 Temmuz 2025 00:41
4b'den 4b'ye geçiş

4b'den 4b'ye geçişte farklı kadro olursa mümkün diye duydum ne kadar doğru?

Makine ve Bilgisayar Müh çift diplomam var. Bilgisayar mühendisi olarak 4bli çalışıyorum, Makine mühendisi olarak başka bir kadroya 4b'li olarak geçebilir miyim bekleme olmadan?

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