KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 05:59
Devamsızlığa takılmayan mühendislik fakültesi

Arkadaşlar öncelikle daha öncesinden lisans mezunuyum ancak yıllardır mühendislik okuma isteğim vardı maalesef ilk lisansımda olmadı, şu anda da mecburen çalışmak gerekiyor. 4 sene işi bırakıp okuma şansı çoğumuzun da yok. İkinci öğretimler de artık yok malumunuz, eskiden en azından öyle de bi şansımız vardı. Güncelde devamsızlığa takılmayan mühendislik fakülteleri bildikleriniz var mı acaba (Özellikle bilgisayar mühendisliği için) ?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 şaka yapmayı bilmeyen insan 1 şevki kırılmak 1 aronia 1 bi mola radyo yayını 2 kendine yer edinmek için bulunduğu ortamı kötülemek 1 evli ve bekar erkek 1 crops35 1 Bugün olanlar 2 hangi fizik prensibisin 3

Son Haberler

LGS Tercih Süreci BaşladıMHP Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Başvuruları BaşladıAK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı TartışıldıDEM Heyeti Bahçeli ve Özel ile GörüşecekBorsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı