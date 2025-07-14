Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


14 Temmuz 2025 08:08
DHMİ neden bu kadar az adam alıyor

Arkadaşlar merhaba klavuz açıklandı alım sayıları genel olarak çok düşük DHMİ de branş ayırmadan bile bakacak olursak son 1 2 yıl için 150 lerden 70 lere bu atama ise toplam alım 22 ye düştü. Branş olarak hep +10 15 alan branşım bile 3 kişi alıyor. Sebebi Tasaruf tedbirleri desek 1 - 1.5 senedir var başka bi nedeni olmalı bilgisi olan varmı bu konuda


batu63
Aday Memur
14 Temmuz 2025 09:37

adamlar referans bulup, kurum degiştirerek giriyor, o yüzden personel ihtiyacının çoğu ordan bitiyr


Amiralinofkesi
Aday Memur
14 Temmuz 2025 10:04

Başka bir sebebi yok tasarruf tedbirleri yüzünden az kadro veriyorlar

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