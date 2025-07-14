Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2025 08:27
Sözleşmeliyken - Memurluğa geçme durumu hk.

Arkadaşlar sözleşmeli katip iken memurluğa geçmek istemesem,

Benim isteğimle sözleşmeli olarak devam etmeme izin verirler mi ?

diyelim ki izin verdiler geçmedim istediğim zaman geri memurluğa geçebilir miyim ?

ya da sözleşmeli iken kurum değişikliği olabilir mi ?


kadiresref
Memur
14 Temmuz 2025 08:40

Konudan bağımsız hangi ranktasın:)

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