Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2025 08:30
Maaşım alay konusu oldu

arkadaşlarla oturup sohbet ederken memursun tuzun kuru falan dendi bana yatacak maaş 54 bin lira ve bu maaşla ocak ayına kadar enflasyon ve kira zammıyla pestilim çıkacak, diğerleri fabrikada çalışıyor kimisi aşçı kimisi şoförlük yapıyor hepsi benden fazla kazanıyor en az kazanan benim


Aktsss1447
Aday Memur
14 Temmuz 2025 08:38

Ne işle mesgulsünüz hocam?


bravehard
Genel Müdür
14 Temmuz 2025 09:03

İstifa etmek gibi bir seçeneğiniz var?


slm08
Genel Müdür
14 Temmuz 2025 09:04

ordinaryüs profesör doktorum hocam ne olacağım dümdüz memuruz işte

Aktsss1447, 2 saat önce

Ne işle mesgulsünüz hocam?


Sevgili Bayan Milena
Aday Memur
14 Temmuz 2025 09:10

Maaşların az olduğu kesin tabi ama o kadar da gommeyin lütfen.. özel sektörde adamın pestilini çıkarıyorlar.. bilmiyorum özel sektörde hiç çalıştınız mı ama..


slm08
Genel Müdür
14 Temmuz 2025 09:15

bu yaştan sonra istifa edip ne yapayım kardeş burada yakındığım konu maaşların az olması, özel sektörde pestil çıkarırlar doğrudur lakin 10 yılımı özel sektöre versem şimdi aldığımdan fazlasını alıyor olurdum

bravehard, 1 saat önce

İstifa etmek gibi bir seçeneğiniz var?


ExpertE
Genel Müdür
14 Temmuz 2025 09:45

Kesinlikle öyle, ezilen kesim ilkokul terk bedeni yoğun emek veren ne dese yapacak türde iş kanunundan haklarından bihaber kesim. Donanımlı biri en fazla birkaç sene sürünür, 3-5'inci yılında aracı da altına çekilir, sağlık sigortaları da bireysel emeklilikleri de şirketçe yapılır, çok da iyi maaş alır 50 dediğin ne ya kira da veriyosan çöp ötesi bir meblağ. Kamunun artıları bitmiştir. Memursun iyisin yeaa diyen arkadaşlarınızın ağzına terlikle vurun lütfen!

slm08, 1 saat önce

bu yaştan sonra istifa edip ne yapayım kardeş burada yakındığım konu maaşların az olması, özel sektörde pestil çıkarırlar doğrudur lakin 10 yılımı özel sektöre versem şimdi aldığımdan fazlasını alıyor olurdum

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