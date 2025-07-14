Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2025 10:06
Vergi kesintisi neden bu kadar yüksek çıktı?

Arkadaşlar geçen ay vergi matrahım 26 bindi kesinti 800 liraydı yani normal olan bu asgari tutarı çıkarınca 4 bini %20 si 800 lira oluyor. Fakat bu ay 30 bin matrah 8 binin %20 sı 1600 eder. Fakat benden 2700 lira kesilmiş. Yani bin lira kadar fazla hesaplarımdan. Neden böyle oldu?

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