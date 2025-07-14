Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 10:08
ücretsiz izin
ücretsiz izin hakkını kullanırken 6 aylık izin alıp 5 Ay kullanıp dönersek kalan 1 Ay hak yanıyor mu ?

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