Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


14 Temmuz 2025 10:37
Yıllık izin hakkı

68 gün yıllık iznim var.kullanmak için dilekçe verdim.dilekcem işleme konmadı.komiserle muhattap olmadan yıllık izin kullanmanın bir yöntemi yokmu?


Polisc
Aday Memur
14 Temmuz 2025 11:30
teorik olarak yok ama pratik olarak var sonuçta izin dilekçeni komiser imzalayıp idari büron personele gönderiyor

Abuzittinkilkuyruk
Aday Memur
14 Temmuz 2025 11:52

Dilekçe yazmak resmi bir girişim.yazili olarak bir kanun varmı komiserden ilk önce icaze almak için


Nnnight
Aday Memur
14 Temmuz 2025 11:56

68 gün iznin olduğuna göre hatırı sayılır bir sicile sahipsin, komiserine grubuna bilgi vermeden nasıl izne çıkacaksın şefim kaç yıldır meslektesin bilmiyor musun bu durumu


Abuzittinkilkuyruk
Aday Memur
14 Temmuz 2025 12:00

Polis değilim.sivil memurum.dilekcemde hastahane ve resmi dairelerde isim var diye istirhamimi dile getirdim.

Nnnight, 2 saat önce

68 gün iznin olduğuna göre hatırı sayılır bir sicile sahipsin, komiserine grubuna bilgi vermeden nasıl izne çıkacaksın şefim kaç yıldır meslektesin bilmiyor musun bu durumu


Börteçine31
Aday Memur
14 Temmuz 2025 12:56
imzalamıyor yada idari büro işleme koymuyorsa öyle bir şey yapamaz kanunen suç direk ilçe kaymakamına izin dilekçeni var
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