Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


14 Temmuz 2025 11:18
DHMİ Merkez

2025/1 tercihlerinde DHMİ Merkez teşkilatında 1 kişilik bilgisayar teknikeri ataması görünüyor. Tercih etmeyi düşünüyorum. Burası hakkında bilgisi olan var mı? Havalimanları hakkında bilgi edinebildim ama merkez hakkında öğrenmek istediklerim var. Teşekkürler şimdiden.

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