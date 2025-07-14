Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 11:34
sözleşmeli kit personelinden sağlık bakanlığına geçiş
merkezi atamada sözleşmeli kit personeli olarak atandıktan sonra sağlık bakanlığı alımına farklı branştan aynı kpss puan ile başvuru yapılabilir mi

Çok Yazılan Konular

sağlık mazaret tayiniücretsiz izin 24 Saatlik Nöbetlerde Dinlenme İzni Varmıdırİlkokul mezunu temizlik personeli maaşı lisans hemşire maaşını geçtiRefekat izniSosyal Hizmet Eş Durumu Takip2025 Yılı İstifa SonrasıYeniden Atama Yoğun Bakımda ÇalıştırılmakSüpervizör

Sözlük

5 temmuz 2016 10 buçuk suları yaratıcılığın peak yapması 1 nem var guzum 3 bi mola radyo yayını 2 hangi fizik prensibisin 3 MS 536 2 Tırnak randevusuna askeri uçakla giden kadın 2 Vandallık 1 şaka yapmayı bilmeyen insan 1 Herkes gider mi 3 şevki kırılmak 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehit Ailesine Anlamlı ZiyaretYeşilay'ın danışma hattına başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştıBorsa günün ilk yarısında gerilediDepozito İade Makineleri 81 İle KurulacakPençe-Kilit bölgesinde 1800 metre uzunluğunda mağara tespit edildi

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı