Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 11:55
Mahalli idareler yazılı sınav
Zabıtalık için belediyelerin yaptığı yazılı sınava giren varmı arkadaşlar...

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