2026 KPSS 80 net nasıl yapabilirim?

Evet arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere 80 netin altına düşmemek için nasıl bir yol izlemeliyim? Matematik 15 neylerdeyim hedefim 15 üstü . nasıl bir çalışma izlemeliyim? şimdiden başlamak erken mi?

Evet arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere 80 netin altına düşmemek için nasıl bir yol izlemeliyim? Matematik 15 neylerdeyim hedefim 15 üstü . nasıl bir çalışma izlemeliyim? şimdiden başlamak erken mi?