KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 12:09
2026 KPSS 80 net nasıl yapabilirim?
Evet arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere 80 netin altına düşmemek için nasıl bir yol izlemeliyim? Matematik 15 neylerdeyim hedefim 15 üstü . nasıl bir çalışma izlemeliyim? şimdiden başlamak erken mi?

Kenzo123
Memur
14 Temmuz 2025 12:20

Bende o netleri hedefliyorum. Eylülde başlıcam. Bence sende başla


dmr.salper
Aday Memur
14 Temmuz 2025 12:21
bölüm nedir hocam ?
Toplam 2 mesaj

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