KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 12:30
Güncel DHMİ maaşları Hk.

Arkadaşlar merhaba. Forumda bu konuyla ilgili çokça soru vardı. Benim ablam havalimanında hemşire. Havalimanında çalışan bir arkadaşına sordu. Söylediğine göre DHMİ memur maaşı 90 bin TL ile 120 bin TL arasında değişiyormuş. Bu farkın sebebi havacılık tazminatı gibi bir ödemeden dolayıymış tam anlamadım ama herkesin almadığını söyledi. Maaşlar iyi fakat maaştaki kalemlerin tamamı emekliliğe yansımadığı için emekli maaşları biraz daha düşük oluyormuş. Lojman vs. gittiğiniz yere göre değişir dedi. Burada 45 50 bin TL diyen bazı arkadaşlar gördüm. 98 puanla DHMİ memurluğa giren arkadaşlar var. Benim duyduğum rakamlar bunlar. Hangisi doğrudur hangisi yanlıştır takdirini size bırakıyorum.


Atalanta BC
Aday Memur
14 Temmuz 2025 13:18

Ablanın arkadaşı doğru, forumdaki o bazı kişiler yanlış (büyük ihtimal kasten yanlış) söylüyor. 45-50 bini hademe alıyor DHMİ dışı bir yerde çalışan hademe memur maaşı. Ama her şeyi geçtim bu konuyu neden açtın merak ediyorum.


Liverpool295
Aday Memur
14 Temmuz 2025 13:27
Aim memuru ne kadar alıyor acaba. Yukarıdaki maaş düz memur maaşı değil mi?

kendineuye25
14 Temmuz 2025 13:27

Merak eden arkadaşlara her sene soruluyor diye insanları alaya alıyorlardı. Duyduğum şeyi burada paylaşmak istedim. Bir sakıncası mı var?

Atalanta BC, 40 dk. önce

Ablanın arkadaşı doğru, forumdaki o bazı kişiler yanlış (büyük ihtimal kasten yanlış) söylüyor. 45-50 bini hademe alıyor DHMİ dışı bir yerde çalışan hademe memur maaşı. Ama her şeyi geçtim bu konuyu neden açtın merak ediyorum.


Atalanta BC
Aday Memur
14 Temmuz 2025 13:30

Sakıncası yok kardeş. Atanma sürecinde değilsin o zaman doğru mu? Bu alım tercih verecek misin?

kendineuye25, 31 dk. önce

Merak eden arkadaşlara her sene soruluyor diye insanları alaya alıyorlardı. Duyduğum şeyi burada paylaşmak istedim. Bir sakıncası mı var?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
14 Temmuz 2025 13:40

90 la 120 arası değişiyor be demek yok 50 ile 280 arası değişiyor. Dogru bilgi vermediğini şuradan belli tüm normal memurlar aşağı yukarı aynı alır tazminatı da herkes ayni alır. Onladar bir fark yok arada. Sadece eş çocuk ve kidemden dolayi farkeder o da çok cüzi bir fark. Ablan arkadaşına sormuş da o da öyle demis. Belli ki söylemek istememiş ablanın arkadaşı.

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