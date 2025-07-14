KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 12:47
AOF bilgisayar programcılığı Almanya'da denkliği var mı?

Soru yukaridaki gibi cevaplarsiniz sevinirim.


Aliyigittt
Aday Memur
14 Temmuz 2025 16:41

Pek sanmıyorum hocam AÖF'lerden veya norrmal örgünden de olsa çoğu kişi denklik alır. Almancan çok iyiyse belki vardır ama onun harici zordur ya çok bilgim olmasa dahi


hedef94puan
Aday Memur
14 Temmuz 2025 23:37

aöf diplomasının turkiye denkliği yok hocam almanyada nasıl olsun

Toplam 2 mesaj

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