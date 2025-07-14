Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2025 12:48
68/B Personel birimindeki arkadaşlara!

Sayın meslektaşlarım,

Personel bitiminde çalışan veya çalışmış olan mevzuata ve uygulamaya hakim arkadaşlara bir sorum olacak:

Bir memur, unvanı değişmeksizin, işgal ettiği kadro 8 iken 4'e veyahut 7 iken 3'e atanabilir mi?

En fazla 3 derece yukarı veya aşağıya atanabilir diye biliyorum...

Teşekkürler


torsten kinhofer
Aday Memur
14 Temmuz 2025 13:10
genelge kapsamında şef ve üstü kadrolara uygulanmaktadır
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