KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 12:52
Arkadaşlar nitelik kodlarındaki niteliklerin hepsini mi sağlamak gerekiyor? Örneğin;

6225 Nitelik kodundaki - MEB Onaylı Bilgisayar Sertifikası ben de var ama bir tane daha nitelik kodu var 3173 - Bu da muhasebe bölümlerinin nitelik koduymuş. Bildiğim hepsini sağlamak gerekiyor ama bazı alımlarda da 4 5 tane önlisans nitelik kodu koymuşlar bunun hepsini bitirmek imkansız ki?


professionalbro
Memur
14 Temmuz 2025 13:03

Kılavuzu incelemenizi tavsiye ederim.

"Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin

karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki ?Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar? başlıklı uyarıları

mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir."


professionalbro
Memur
14 Temmuz 2025 13:05

Yani mezun olunan alan bakımından biri, özel nitelik sertifika, YDS, ehliyet gibi hususlar bakımından ise tüm şartlar sağlanmalı diye bilmekteyim. Zaten mezun olunan alan kısımları 3 lü sayılarla başlıyor ön lisans için. Özel nitelik sayıları farklı bir kısımda.


Aliyigittt
Aday Memur
14 Temmuz 2025 13:12

Anladım hocam teşekkürler. Kılavuz gözümden kaçmış görmemiştim hiç. Dediğin gibi mezun olunan bölümler hep 3 ile başlıyor. Özel koşullular daha yüksek sayılar sanırım. 3'lerden en az birini ve diğer özel şartları sağlamak gerek baktığım kadarı ile kılavuza. Teşekkürler tekrardan

professionalbro, 53 dk. önce

Yani mezun olunan alan bakımından biri, özel nitelik sertifika, YDS, ehliyet gibi hususlar bakımından ise tüm şartlar sağlanmalı diye bilmekteyim. Zaten mezun olunan alan kısımları 3 lü sayılarla başlıyor ön lisans için. Özel nitelik sayıları farklı bir kısımda.


Tarikozann
Aday Memur
14 Temmuz 2025 13:14

Sağolun kafa karışsa da anladım daha net bir şekilde

professionalbro, 55 dk. önce

Kılavuzu incelemenizi tavsiye ederim.

"Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin

karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki ?Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar? başlıklı uyarıları

mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir."

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