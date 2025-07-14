Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2025 13:25
Enflasyon farkı hakkında..
Merhaba bu gece maaşlar yatacak.. Allah herkese hayırlı harcamalar nasip etsin.Borçlulara edalar biran önce kapatmayı nasip eylesin..15 günlük enflasyon farkı ne zaman yatar?

Kpsbirincisi
Genel Müdür
14 Temmuz 2025 13:34

15 günlük enflasyon farkı diye bir şey yok 14 günlük zamlı maas farkı var.

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