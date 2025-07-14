KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 13:54
İL ÖZEL İDARELERİ nasıl bir kurumdur tavsiye eder misiniz?

genel hatlarıyla nasıl bir kurumdur? tayin konusunu biliyorum zaten bir yere atandığımız zaman aşağı yukarı oralı oluyoruz. onun dışında kurum nasıldır çalışma ortamı ve iş yoğunluğu önemli benim için.

VHKİ ünvanı ile çalışacak bir memur çok zorluk çeker mi? teşekkürler.


schopenhauerizm
Memur
14 Temmuz 2025 14:51

....


enginar123
Aday Memur
14 Temmuz 2025 16:31

65 yaşına kadad oralarda çalışmayı göze alıyorsan yaz


schopenhauerizm
Memur
14 Temmuz 2025 16:42

modası geçmedi mi hala bu tarz mesajların :d

enginar123, 42 dk. önce

65 yaşına kadad oralarda çalışmayı göze alıyorsan yaz

Toplam 3 mesaj

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