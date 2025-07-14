İL ÖZEL İDARELERİ nasıl bir kurumdur tavsiye eder misiniz?

genel hatlarıyla nasıl bir kurumdur? tayin konusunu biliyorum zaten bir yere atandığımız zaman aşağı yukarı oralı oluyoruz. onun dışında kurum nasıldır çalışma ortamı ve iş yoğunluğu önemli benim için.

VHKİ ünvanı ile çalışacak bir memur çok zorluk çeker mi? teşekkürler.