KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 14:00
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Tayin

Bu kuruma atanırsak sanırım sadece DAP illeri arasında tayin hakkımız var? Öyle mi?


pekgozenes
Aday Memur
14 Temmuz 2025 15:21

Hayır yok çakılı orası :)


pekgozenes
Aday Memur
14 Temmuz 2025 15:23

Dap ın başka ilde şubesimi var ki o illere tayin yazcaksınız :) Sadece o illerden sorumlu :)

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