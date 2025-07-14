Akademi başlayış tarihi?

Akademiler 1 Eylülde faaliyete geçecek denilmişti ancak ortada ne branş dağılımı, ne akademinin olduğu iller ne de hangi branşın hangi ildeki akademiye gideceği belli. Tüm bunlar ve diğer eksiklikler düşünüldüğünde akademiler sizce ne zaman eğitime başlar?

Akademiler 1 Eylülde faaliyete geçecek denilmişti ancak ortada ne branş dağılımı, ne akademinin olduğu iller ne de hangi branşın hangi ildeki akademiye gideceği belli. Tüm bunlar ve diğer eksiklikler düşünüldüğünde akademiler sizce ne zaman eğitime başlar?