Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2025 14:02
Akademi başlayış tarihi?
Akademiler 1 Eylülde faaliyete geçecek denilmişti ancak ortada ne branş dağılımı, ne akademinin olduğu iller ne de hangi branşın hangi ildeki akademiye gideceği belli. Tüm bunlar ve diğer eksiklikler düşünüldüğünde akademiler sizce ne zaman eğitime başlar?

teknocag
Aday Memur
14 Temmuz 2025 14:14

Muhtemelen bu belirsizlikleri Ağustos 15'ine kadar açıklayacaklardır. Eylül ayında MEB'in dediği gibi başlanır.

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