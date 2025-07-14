Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2025 14:36
Ales gözetmen ücretleri yattı mı? (2025)

yatan var mı


muallim_34
Genel Müdür
14 Temmuz 2025 20:06

Bugün yatti


komodin bahattinn
Memur
15 Temmuz 2025 12:34
ben hiç ÖSYM de gorev yapmadım. ucreti ne kadar? bir zorluğu varmi
muallim_34, Dün

Bugün yatti

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