Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2025 15:17
promosyon

selamlar, yer değişikliği olursa iki sorum var :

1) eski ilçeden alınan promosyon üzerinden yaklaşık 1 yıl 4 ay geçti. iade olacak mı ?

2) yeni ilçedeki promosyonu alabilir miyim , ne yapmak lazım?


Mamut hoca
Aday Memur
14 Temmuz 2025 15:54

Tamamem ilçe memin imzaladığı sözleşmeye bağlı. Eğer sözleşmeye iade maddesi eklendiyse iade edersin eklenmediyse iade etmezsin yeni gittiğin yerde de ilçe meme dilekçeni verir oranın promosyonunu alırsın.

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