Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2025 15:17
Yeni gittiğim yerde promosyon alabilir miyim?

selamlar, yer değişikliği olursa iki sorum var :

1) eski ilçeden alınan promosyon üzerinden yaklaşık 1 yıl 4 ay geçti. iade olacak mı ?

2) yeni ilçedeki promosyonu alabilir miyim , ne yapmak lazım?


Mamut hoca
Aday Memur
14 Temmuz 2025 15:54

Tamamem ilçe memin imzaladığı sözleşmeye bağlı. Eğer sözleşmeye iade maddesi eklendiyse iade edersin eklenmediyse iade etmezsin yeni gittiğin yerde de ilçe meme dilekçeni verir oranın promosyonunu alırsın.


kimuni
Genel Müdür
14 Temmuz 2025 23:14

ilçe memin imzaladığı sözleşmeye bağlı olduğuna göre ilçe memdeki memurlar bilebilir mi acep onlara mı sormalı?


m.r_f
Şube Müdürü
15 Temmuz 2025 12:46

Genelde iade maddesi koyulmuyor, yine de ilçe mem kesin cevabı verebilecektir. Ancak şöyle özel bir durum var; tayin ile gittiğiniz yer ve önceki görev yeriniz aynı bankadan maaş alıyorsa tekrar promosyon alamazsınız. İlk aldığınız 1 yıl 4 aylık promosyonu ya dilekçe ile iade edersiniz, ya da süresi dolunca gittiğiniz yerde kalan süre için promosyon alırsınız.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
15 Temmuz 2025 12:49

Bu husus yani aynı banka durumu da "protokol"e bağlıdır. Protokollerde buna ilişkin düzenleme yoksa doğal olarak kimse bu uygulamayı yapamaz.

m.r_f, 23 dk. önce

Genelde iade maddesi koyulmuyor, yine de ilçe mem kesin cevabı verebilecektir. Ancak şöyle özel bir durum var; tayin ile gittiğiniz yer ve önceki görev yeriniz aynı bankadan maaş alıyorsa tekrar promosyon alamazsınız. İlk aldığınız 1 yıl 4 aylık promosyonu ya dilekçe ile iade edersiniz, ya da süresi dolunca gittiğiniz yerde kalan süre için promosyon alırsınız.

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