Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2025 16:01
Tayin sonrası feragat hk

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce 26/05/2025 tarihli yayımlanan ilanda; "2024 yılı Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışmasında naklen atanıp feragat edenlerin, bu çalışmaya mahsus olarak toplam hizmet puanlarından 100 puan düşürülmüştür.

4. Çalışma kapsamında ataması yapılanların başvuru tarihi sonrasında ortaya çıkan aile birliği, sağlık veya can güvenliği mazeretleri dışında bir sebebe dayalı olarak feragat talebinin kabulü halinde, yapılacak olan bir sonraki çalışma kapsamında başvuruda bulunması halinde o yıla mahsus olmak üzere toplam hizmet puanından 100 puan düşürülecektir." şeklinde açıklamaya ver verilmiştir.

Tayinim istediğim yere çıktı ancak aile birliğinden kaynaklı sebeplerle feragat etmem durumunda -100 puan cezası yok ancak aile birliği sebebim kabul edilmez ve belirtilen mazeretler dışında feragat talebim kabul edilirse ve bir sonraki çalışma kapsamında başvuru yapmazsam -100 puan cezası olmayabilir mi ?

Bu konu hakkında bilgisi varsa yardımcı olabilir mi ? (Taşra Atama ve Nakil Bürosunu arıyorum ancak ulaşamıyorum. Bu nedenle sorma gereği duydum)

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