Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 16:38
Göreve yeni başladım izin alabilir miyim

2025/4 ataması ile atandım temmuz ayı içerisinde göreve başladım. gelecek ay sonunda kardeşimin düğünü var bunun için izin hakkım var mıdır? ne yapmalıyım


fatodemiş
Memur
14 Temmuz 2025 17:50
1 yılınız dolana kadar toplam 10 gün mazeret izin hakkınız var. Sizin de kardeşiniz evlendiğine göre mazaret izninden tabiki faydalanabilirsiniz. Çalıştığınız birim sorumlunuz da onay verirse izin alabilirsiniz.

since2024
Aday Memur
14 Temmuz 2025 17:59
mazeret izni olmaz ise rapor alabilirsiniz
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