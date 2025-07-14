Göreve yeni başladım izin alabilir miyim

1 yılınız dolana kadar toplam 10 gün mazeret izin hakkınız var. Sizin de kardeşiniz evlendiğine göre mazaret izninden tabiki faydalanabilirsiniz. Çalıştığınız birim sorumlunuz da onay verirse izin alabilirsiniz.

1 yılınız dolana kadar toplam 10 gün mazeret izin hakkınız var. Sizin de kardeşiniz evlendiğine göre mazaret izninden tabiki faydalanabilirsiniz. Çalıştığınız birim sorumlunuz da onay verirse izin alabilirsiniz.