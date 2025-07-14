Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 16:38
izin
2025/4 ataması ile atandım temmuz ayı içerisinde göreve başladım. gelecek ay sonunda kardeşimin düğünü var bunun için izin hakkım var mıdır? ne yapmalıyım

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Sözlük

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