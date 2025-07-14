2025/4 ataması ile atandım temmuz ayı içerisinde göreve başladım. gelecek ay sonunda kardeşimin düğünü var bunun için izin hakkım var mıdır? ne yapmalıyım

2025/4 ataması ile atandım temmuz ayı içerisinde göreve başladım. gelecek ay sonunda kardeşimin düğünü var bunun için izin hakkım var mıdır? ne yapmalıyım