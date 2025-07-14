Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Temmuz 2025 17:55
Bağ-kur eş durumu tayininde geçerli mi

Merhaba tarım bağkur primi özel sektör eş durumu tayininde geçerli mi?

Çok Yazılan Konular

sağlık mazaret tayiniücretsiz izin Sosyal Hizmet 24 Saatlik Nöbetlerde Dinlenme İzni Varmıdırİlkokul mezunu temizlik personeli maaşı lisans hemşire maaşını geçtiRefekat izniEş Durumu Takip2025 Yılı İstifa SonrasıYeniden Atama Yoğun Bakımda ÇalıştırılmakHemşire Polis Eş Tayini

Sözlük

Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 Herkes gider mi 1 Bugün olanlar 2 bebe bisküvisi 2 hangi fizik prensibisin 3 john steinbeck 1 şaka yapmayı bilmeyen insan 1 yakışıklı değil ama sempatik 1 fesat karıştırmak 1 aklını kiraya vemek 1

Son Haberler

İŞKUR Açıkladı: Yılın İlk Yarısında En Çok Eleman İstihdam Eden SektörlerBeşiktaş'ta Orkun Kökçü Avusturya Kampına Katıldı!Osimhen transferi çıkmaza girdiDilovası'nda Feci Kaza: 5 Ölü, Trafik Felç Olduİkiz Kardeşlere Av Tüfeğiyle Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı